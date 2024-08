Ilaria Salis, l'eurodeputata di Avs in visita a sorpresa al carcere di Alessandria: chi ha incontrato

30 agosto 2024 a

Continua senza sosta la crociata personale di Ilaria Salis nelle carceri italiane. Questa volta è toccato all'istituto San Michele di Alessandria, dove l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di fare "un'ispezione a sorpresa". "Ciao a tutte e a tutti - ha esordito così l'ex insegnante in un video postato sui suoi profili social -. Sono appena uscita da una visita a sorpresa al carcere San Michele di Alessandria, che è l'edificio che vedete alle mie spalle. In questa casa di reclusione - ha sottolineato - oggi sono presenti 367 detenuti a fronte di una capienza di 287 persone".

Salis ha poi parlato delle criticità che ha riscontrato dopo la visita al carcere San Michele. "Visitando le sezioni comuni - ha proseguito -, oltre all'autolesionismo, che è praticamente una pratica quotidiana purtroppo i problemi principali che ho riscontrato sono in primo luogo la difficoltà ad accedere alle cure mediche confermate anche dal personale del carcere e dovute a un perenne sotto organico del personale sanitario. Inoltre c'è un grave sotto organico anche del personale educativo. E nei due carceri di Alessandria - ha ricordato Salis - sono presenti in totale sette educatori che si devono dividere appunto tra i due istituti. Infine, in questo carcere sono detenute 133 persone, ossia più di un terzo dei detenuti attualmente presenti che hanno un fine pena sotto i tre anni".

Salis in soccorso di Lucano per liberare la scafista Maysoon Majidi

Infine, il retroscena "politico". Nell'istituto carcerario Ilaria Salis ha anche incontrato un detenuto speciale. Da lei stessa definito: "Un compagno di Palermo al centro di un vero e proprio caso politico, su cui occorre fare convergere le nostre energie solidali". Secondo l'eurodeputata di Avs: ".La situazione più critica l'ho riscontrata nelle sezioni di isolamento, dove sono detenute delle persone in articolo 32. Qui ho trovato una situazione a dir poco raccapricciante in cui le persone sono praticamente abbandonate a se stesse perché non possono prendere parte a nessun di attività. In queste sezione c'è l'immondizia nei corridoi e anche nelle docce. Ho incontrato anche Luigi Spera, un detenuto accusato per terrorismo ed eversione. L'ho trovato - ha poi concluso - in forma e combattivo".