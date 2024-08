Sangare e quella corsa a sottolineare: "Il killer è italiano"

31 agosto 2024 a

Ma come mai questa improvvisa premura un po’ di tutti di precisare subito che l’assassino di Terno d’Isola era italiano, con l’emersione solo successiva della sua origine straniera? Intendiamoci. Buonsenso e spirito cavalleresco ci impediscono - qui a Libero - di usare un doloroso caso di cronaca nera per sostenere le nostre tesi.

Dunque, la premessa stilisticamente corretta facciamola subito per dissipare qualunque equivoco: omicidi efferati possono essere commessi sia da italiani sia da stranieri sia da cittadini di seconda generazione. E non è certo il possesso di un passaporto, o la tempistica più o meno recente dell’acquisizione della cittadinanza, a rappresentare una garanzia sulla bontà d’animo di una persona o - al contrario - sulla sua inclinazione a delinquere.