4 di Sera, sesso e satanismo: la Lomellina si fa dark

L’ombra del Santuario della Bozzola alle spalle di Chiara Poggi e della villetta di via Pascoli a Garlasco nella quale la 26enne è stata uccisa il 13 agosto del 2007. Un’ombra lunga, lunghissima, in cui si intrecciano voci incontrollate, gossip di Paese, carte della Procura e suggestioni di una provincia nera. Altroché «Las Vegas della Lomellina», come qualcuno l'aveva definita alludendo agli svaghi segreti dei protagonisti sfiorati dal delitto.

A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi indaga sul luogo sacro. «Leggendo le intercettazioni - spiega il giornalista David Murgia, presidente del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) - emerge uno scenario complesso. Non c’è solo il ricatto ma anche il motivo satanico. Quando si fa sesso nei cimiteri, nel confessionale per professare un luogo sacro o come quando raccontano i due romeni di aver paura di incontrare il rettore perché il rettore cambiava voce durante i rapporti, aveva una voce quasi disumana. Questo fa pensare che lo sfondo sia satanico. Questo non vuol dire che riguardi il delitto di Chiara Poggi ma racconta uno scenario, questo è lo scenario di fondo che c’è a Garlasco in quegli anni». In studio c’è anche don Maurizio Gronchi, teologo, che sul caso mette i puntini sulle “i”: «Bisogna capire che in questo momento il Santuario della Bozzola ha ripreso una attività spirituale...».