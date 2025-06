Giorgia Meloni e la foto con Trump, FdI: "Un segnale chiaro"

Chiaro messaggio a Pd e compagni, che vedono invece un'Italia isolata, arriva anche da Tommaso Foti , ministro per gli Affari Europei, le politiche di Coesione e il PNRR: "Con Giorgia Meloni, l'Italia consolida e riafferma il proprio ruolo da protagonista nei grandi equilibri internazionali: al Vertice del G7 in Canada il Presidente del Consiglio è ancora una volta al centro della scena, riconosciuta come figura di riferimento solida, determinata e ascoltata".

"Un incontro non programmato". Definisce così Fratelli d'Italia il colloquio avvenuto tra Giorgia Meloni e Donald Trump a margine del vertice G7 di Kananaskis e testimoniato da una foto. Lo scatto, rilanciato sui social da FdI, mostra la presidente del Consiglio seduta su una panchina assieme al capo della Casa Bianca. "Un incontro non programmato, avvenuto al di fuori dei protocolli ufficiali. Un segnale chiaro : nei grandi equilibri globali, l’Italia è un attore centrale e ascoltato. Un interlocutore privilegiato nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea", si legge a corredo.

Il bilaterale, come già spiegato da Palazzo Chigi, "ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato". Meloni, nel corso della conversazione, "ha anche ribadito la necessità, in questo momento, di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza". E ancora, conclude il comunicato: "La conversazione ha infine permesso alla presidente del Consiglio di confermare l'importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale Ue-Usa e di affrontare il tema delle prospettive del prossimo Vertice Nato dell'Aja".