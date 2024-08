In Onda, Elly Schlein e la risposta (imbarazzata) su Conte che chiude le porte a Renzi

31 agosto 2024 a

a

a

Elly Schlein riappare in tv e lo fa a In Onda. L'intervista in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese, la segretaria del Pd prova a fare il punto. Il campo largo è agitato dal rientro di Renzi e di Italia Viva nel centrosinistra.

Una circostanza che ha irritato e non poco Giuseppe Conte che proprio in queste ore ha bocciato l'alleanza con i renziani mettendo un pietra tombale sul campo largo e criticando in modo aspro il Pd: "Sono convinto che resuscitare Renzi, premiandolo dopo la disfatta elettorale europea e i suoi ripetuti fallimenti, sia una scelta che avrebbe un costo pesantissimo per la serietà e credibilità del progetto di alternativa a Meloni. Il metodo e il merito con cui tutto ciò sta avvenendo e viene assecondato dai vertici del Pd - ha poi aggiunto - sta aprendo una grave ferita con la mia comunità del Movimento 5 Stelle: una comunità che intende antropologicamente la politica in modo diametralmente opposto".

E su questo punto Marianna Aprile chiede a Schlein: "Come si spiega quanto sta accadendo? L'impressione è che di fatto questo campo largo piace solo a lei". Da Schlein arriva una risposta che sembra una sorta di supercazzola: "Io sono stata ora in una piazza de La Festa dell'Unità con diverse persone a parlare di tanti temi, a partire dalla Sanità. E vi dico che dopo questa estate militante, siamo pronti per un autunno militante".

A questo punto Marianna Aprile la interrompe e la incalza: "Ma sul campo largo? Non mi sta rispondendo". La Schlein ribatte così: "Trovo surreale il dibattito sulle alleanze fatto da nome a nome, le alleanze si fanno da tema a tema. La domanda è: siamo in grado di fare insieme una grande battaglia? Sì o no? Ci sono indubbiamente delle differenze, altrimenti saremmo tutti nello stesso partito ma non credo che siano differenze che non si possano discutere e comporre". Insomma nel merito Elly Schlein non riesce a fornire una risposta chiara sul futuro del campo largo che appare piuttosto fosco...