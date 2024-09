Raffaele Fitto, l'indiscrezione di Die Welt: "Per lui vicepresidenza della Commissione Ue"

03 settembre 2024 a

Raffaele Fitto potrebbe avere un ruolo pesantissimo nella prossima Commissione Europea. Il ministro che presto dovrà volare a Bruxelles per rappresentare il nostro Paese in Europa potrebbe accomodarsi sulla poltrona della vicepresidenza. A rivelarlo è una indiscrezione riportata dal quotidiano tedesco Die Welt: "Per la prima volta un populista di destra, Raffaele Fitto, membro del partito Fratelli d'Italia della prima ministra Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nella Commissione europea. Fitto diventerà vicepresidente esecutivo della Commissione e sarà responsabile dell'economia e degli aiuti alla ricostruzione del Covid".

Una voce che, se confermata, potrebbe rappresentare l'ennesimo colpaccio per il governo di Giorgia Meloni, ma soprattutto per il nostro Paese. E diversi esponenti delle opposizioni negli ultimi giorni hanno cercato di sostenere la candidatura di Fitto spegnendo le polemiche sollevate da alcune voci che si sono levate sia dal Pd che dal Movimento Cinque Stelle. Sia Emma Bonino come anche Pier Ferdinando Casini in queste ore hanno chiesto a tutto il centrosinistra di appoggiare, votare e sostenere la candidatura di Raffaele Fitto che ha dimostrato di essere un ministro del fare, soprattutto sul fronte del Pnrr. Fitto nelle prossime settimane è duqnue atteso da una sfida importante: far valere la voce dell'Italia nella stanza dei bottoni di Bruxelles. Con buona pace dei rosiconi.