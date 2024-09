Elly Schlein, sparata sulla denatalità e balla sulle pensioni

04 settembre 2024 a

A Agorà Estate la segretaria del Pd la spara davvero grossa: la denatalità? Colpa del governo. Leggere per credere: "Se abbiamo un problema di denatalità in Italia è perché questo governo e Giorgia Meloni non capiscono che è esattamente figlio della precarietà. Quello della denatalità è figlio della precarietà del lavoro che colpisce soprattutto giovani e donne, soprattutto al Sud", ha affermato la numero uno del Nazareno.

Insomma il governo che è in carica da meno di due anni sarebbe la causa di un fenomeno demografico che purtroppo è presente nel panorama italiano (e oseremmo dire occidentale) da diversi decenni. Ma si sa, pur di attaccare l'avversario ci si attacca a tutto.

Come anche alle pensioni. Il premier ieri sera, intervenendo a "4 di Sera", il tak show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ha spiegato con parole chiare che l'esecutivo intende proseguire con il sistema di rivalutazioni piene che è attualmente in vigore fino a 4 volte il minimo Inps. Insomma, nessun taglio all'orizzonte, ma una conferma dello status quo. Ma la Schlein, delusa dall'ottimismo della premier, attacca e addirittura va oltre: nega l'evidenza davanti alle parole di Meloni. "Le parole son sempre parole. Poi nei fatti sappiamo che vogliono intervenire nuovamente tagliando le pensioni. Noi vigileremo perché questo non accada", afferma la segretaria. Insomma, senza usare giri di parole dà della bugiarda al premier.