Giorgia Meloni: "Stiamo facendo la storia, vietati errori e passi falsi"

Un messaggio netto, chiarissimo, quello di Giorgia Meloni ai suoi colleghi di partito. Parole pronunciate nella relazione introduttiva all'Esecutivo di Fratelli d'Italia. "Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi", ha scandito il premier.

Per questa ragione, ha proseguito, tutti hanno "un compito molto più grande delle nostre aspettative e dei nostri desideri e dobbiamo essere capaci di tenerlo ben presente ogni giorno. Soprattutto quando possono presentarsi delle difficoltà. È il lavoro, lo spirito di sacrificio, la determinazione che ci hanno portato al governo della Nazione e che ci consentiranno di continuare a difendere gli interessi del nostro popolo. Nient'altro", ha tenuto il punto.

Dunque, Meloni rivendica i risultati del suo esecutivo, ma prima ricorda ai dirigenti di FdI che a loro "non verrà perdonato nulla". Con un riferimento forse neppur troppo velato ai fatti di questi ultimi giorni, il presidente del Consiglio sostiene che "quando i nostri avversari non hanno trovato nulla per attaccare, hanno dovuto inventarsi di sana pianta notizie false per farlo. E quando qualcuno ha compiuto un passo falso, hanno utilizzato ogni strumento a disposizione per colpirci". Ragione per la quale si rende necessario essere più che mai i "giudici più implacabili di noi stessi, e dobbiamo continuare ad esserlo, perché l'occasione storica che ci hanno dato i cittadini non merita di essere sprecata per un errore, una distrazione o una sbavatura. Non possiamo permetterci di prestare il fianco".

Dopo aver rivendicato i risultati su economia, immigrazione, quelli in Europa e sull'occupazione femminile, Meloni ha ricordato come in questi due anni di governo gli italiani "ci hanno sempre premiato". Lo confermano i numeri, crescenti, di tutte le tornate elettorali che hanno seguito il voto che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. FdI, ha poi aggiunto, è "in ottima salute. Alle europee abbiamo segnato una ulteriore crescita rispetto alle politiche, e lo abbiamo fatto non a scapito dei nostri alleati di centrodestra". Tutta la coalizione della maggioranza è comunque complessivamente cresciuta "e questo ha reso il nostro governo il più solido e stabile d'Europa e del G7. Questo è un fatto molto importante e significativo, e ha spaventato sul serio chi non accetta che il centrodestra sia al governo e che stiamo cambiando le cose", ha concluso Giorgia Meloni, ribadendo il concetto espresso inizialmente.