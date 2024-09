Maria Rosaria Boccia attacca ancora Sangiuliano: "Con lui lunghe trasferte"

05 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia torna a parlare. E questa volta lo fa il giorno dopo l'intervista del ministro Sangiuliano in cui ha spiegato quanto accaduto nelle ultime settimane rivelando di avere avuto una relazione con l'influencer di Pompei e affermando di non aver mai pagato con soldi pubblici spese che riguardano la Boccia. In un'intervista a La Stampa, la Boccia afferma: "Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto".

Poi aggiunge: "Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi" dice. Sulle trasferte spiega: "Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria". Poi prosegue: "Il ministro ha divulgato informazioni non corrette". Sull’auto di tutela dice: "Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe". Infine aggiunge: "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto". Di fatto però le sue parole, come anche le presunte mail ricevute, non trovano conferme nei fatti dato che il ministro ha mostrato al Tg1 le ricevute dei pagamenti effettuati con la sua carta di credito per i voli della Boccia. Intanto i suoi follower su Instagram continuano a lievitare. E ci si pone la stessa domanda di qualche giorno fa: voglia di vendetta oppure c'è anche la voglia di capitalizzare una fama (seppur momentanea) inaspettata?