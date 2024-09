"Sangiuliano valuta l'esposto in procura": Boccia, la voce che può inchiodare lady Pompei

05 settembre 2024 a

Nella giornata di domani il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica. La notizia che arriva dal ministero della Cultura secondo la quale il ministro Gennaro Sangiuliano starebbe valutando di presentare un esposto alla Procura della Repubblica arriva nelle ore successive alla pubblicazione sul sito del quotidiano La Stampa dell’anticipazione dell’intervista all’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia realizzata dal vicedirettore Federico Monga. Intervista nella quale Boccia, alla domanda se il ministro secondo lei fosse sotto ricatto, ha risposto: "Esatto, io penso di sì". Se il ministro presenterà l’esposto, con ogni probabilità la procura convocherà Boccia affinché faccia i nomi e i cognomi di coloro che secondo lei terrebbero sotto ricatto un ministro della Repubblica italiana. Intanto in serata Palazzo Chigi ha smentito nettamente le voci messe in giro a Roma e riportate da uno degli inviati di In Onda su un vertice d'urgenza. Nella trasmissione si ipotizzava una riunione last minute sul caso Sangiuliano.

E invece è arrivata la smentita pochi istanti dopo l'annuncio di Marianna Aprile e di Telese: "Nessun vertice di governo sul caso Sangiuliano. L’ufficio stampa di palazzo Chigi smentisce le notizie circolate di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle forze di maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, per fare il punto sulla vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura".