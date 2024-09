Maria Rosaria Boccia sfida di nuovo Sangiuliano: "Con lui al concerto de Il Volo"

06 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia ormai è diventata a tutti gli effetti una influencer. Dopo aver fatto lievitare i suoi follower sui social, ha cominciato la sfilata delle tv. Prima l'intervista video con il sito de La Stampa, l'annuncio di una sua presenza a In Onda e questa mattina l'intervista sul quotidiano di Torino. L'obiettivo? Tenere sulla graticola il ministro Sangiuliano? Sembra più credibile ormai che lady Pompei abbia voglia di fra crescere la sua notorietà. Ma nel racconto che fa a La Stampa emergono particolari inquietanti che si sposano meglio col profilo di una spia che con quello di "un'amica e consulente del ministro". Innanzitutto parla di eventi extra che a suo dire nulla hanno a che fare con l’attività del ministro: "Abbiamo fatto anche trasferimenti personali. Siamo andati al concerto dei Coldplay, al concerto de Il Volo. Da Roma, siamo arrivati in macchina fino a Pompei. Siamo andati a eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare. Un evento alla base dell'Aeronautica a Roma e un altro a Roma".

E come dimostrerebbe tutto ciò? "Ci sono foto, video e chat con le persone che ci stavano aspettando. Ad esempio al concerto de Il Volo c'era il capo segreteria che ci attendeva con un amico". Insomma tutto veniva registrato. Ma non finisce qui. La Boccia spiega il motivo per cui ha registrato tutto: "Il ministro mi ha detto una frase che mi ha colpito molto. Ha detto: "Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai". E i video con gli occhiali spia? "In quel momento la nostra frequentazione non era assidua ma era una semplice conoscenza. Come si può vedere dai miei profili social, avevo appena comprato quegli occhiali e volevo provarli. È tutto legale. Perché quando si inizia una registrazione si accendono dei led ai lati". Infine aggiunge: "Io ero a stretto contatto con il ministro. Quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi". Insomma un curriculum invidabile da 007 de noantri.