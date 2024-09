Maria Rosaria Boccia, Annarita Patriarca rivela: "Poco più di una hostess, così c'ha provato con me"

06 settembre 2024 a

a

a

Ma chi è davvero Maria Rosaria Boccia? A dare un quadro chiaro sull'influencer e imprenditrice che sta mettendo a repentaglio la poltrona del ministro Sangiuliano è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia che è stata in contatto per un breve periodo con lady Pompei. Il giusto per capire chi fosse e allontanarsene repentinamente: "Diciamo che la signorina Maria Rosaria Boccia ha provato ad agganciare un po’ tutti noi parlamentari campani, ha fatto il giro completo. Sì, anche me. L’ho incrociata circa un anno fa, era la moderatrice di una conferenza stampa a Montecitorio. No, era già prevista nello staff, credo al seguito di qualche medico, si qualificava come esperta di moda, presidente di non mi ricordo quale associazione. Dava la parola. La mozione l’ho preparata io, sia chiaro. Lei era un poco più di una hostess", spiega al Corriere.

Poi però la Patriarca capisce che c'è qualcosa che non va: "Si è sempre interfacciata con la mia assistente. Cercava di accreditarsi dove poteva, ovvio. Nel nostro ambiente ne trovi milioni che provano a entrare. Con me non ha funzionato. Sono del territorio, di Gragnano, loro sono famosi per gli scavi, noi per la pasta. Con me è difficile, non attacca. Ma conosco la famiglia, hanno un negozio di abbigliamento a Pompei".

"Sangiuliano valuta l'esposto in procura": Boccia, la mossa che può inchiodare lady Pompei

Così la necessità di cercare altre sponde: "Noi politici siamo abituati ai questuanti che ti tampinano, basta prendere le misure. Si è spostata sulla dieta mediterranea. Ha chiamato quasi tutti, mi risulta. Mi dicono che avesse cominciato a farsi avanti già dalla scorsa legislatura. Con chi stava al governo". Infine una riflessione sui video girati di nascosto nei palazzi delle istituzioni: "Eh, lì c’è la malafede però. La premeditazione. Sangiuliano in fondo fa tenerezza, ci è proprio cascato. Ne esce distrutto, anche dal punto di vista umano è davvero una brutta storia".