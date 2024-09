Annarita Patriarca: "Boccia si era fatta avanti nella scorsa legislatura con chi stava al governo..."

06 settembre 2024 a

Annarita Patriarca è una parlamentare di Forza Italia. Anche lei per un brevissimo periodo ha avuto a che fare con Maria Rosaria Boccia. L'ha incrociata qualche volta e ha subito capito che era meglio tenerla alla larga. E in un'intervista al Corriere spiega cosa è successo qualche tempo fa: "Noi politici siamo abituati ai questuanti che ti tampinano, basta prendere le misure. Si vedeva che non era una sprovveduta. Ma una che si sa inserire". E ancora: "Sono del territorio, di Gragnano, loro sono famosi per gli scavi, noi per la pasta. Con me è difficile, non attacca. Ma conosco la famiglia, hanno un negozio di abbigliamento a Pompei".

Ma c'è un dettaglio nell'intervista della Patriarca al Corriere che non può passare inosservato e riguarda proprio il passato della Boccia e quella sua maestria nell'avvicinare politici e potenti probabilmente per far "crescere il suo curriculum", come lei stessa ha fatto sapere. "So che ha lavorato anche con altri colleghi. Ma con ciascuno di loro per una volta sola, non ha mai ottenuto il bis, si chieda perché", afferma la Patriarca.

Poi la rivelazione: "Mi dicono che avesse cominciato a farsi avanti già dalla scorsa legislatura". E qui l'ulteriore sorpresa. A chi le chiede se questi contatti nella precedente legislatura fossero tutti col centrodestra, la Patriarca risponde così: "Eh no, con chi stava al governo". Insomma a quanto pare la Boccia aveva contatti trasversali...