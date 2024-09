Sondaggio, FdI surclassa Pd. M5s a picco e boom-Forza Italia: tutte le cife

07 settembre 2024 a

Il caso che ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non sembra aver guastato la popolarità di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è stato l'unico leader uscito in ascesa in termini di consenso dopo le elezioni europee. E, arrivati a inizio settembre, la musica non sembra cambiare. Il premier resta ancora il personaggio politico più amato dagli italiani. Lo certifica Termometro Politico, che ha raccolto una serie di sondaggi che danno la leader di Fratelli d'Italia in cima a questa speciale classifica grazie al 29% dei gradimenti. Così come il suo partito, che vanta il 29,4% dei consensi.

Altra brutta notizia per il campo largo. Soprattutto per la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Il Pd, infatti, si deve accontentare solo del 23,5% dei gradimenti. Giuseppe Conte, invece, è staccatissimo. Il Movimento Cinque Stelle è dato al 9,9% dei sondaggi. Un risultato in forte calo, forse dovuto alla faida interna con il fondatore Beppe Grillo. Recupera terreno Forza Italia, che si attesta al 9,3%. E non perde distanze la Lega di Matteo Salvini, che si conferma all'8,6% su scala nazionale.

"Come una donna guadagna un posto in società": Meloni, bordata contro la Boccia

Buone notizie per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Avs si aggira intorno al 7% dei gradimenti. Molto più indietro troviamo sia Azione di Carlo Calenda - ferma al 3,1% - sia Italia Viva di Matteo Renzi - al 2%. Ma ciò che sorprende è il parere degli elettori riguardo un possibile ingresso dell'ex sindaco di Firenze nel campo largo. Secondo il 49,4% degli italiani, è sbagliato che Renzi torni nel centrosinistra. Soltanto l'11,2% dei sondati crede che l'ex premier sia un valore aggiunto per il campo largo.