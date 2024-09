Da Togliatti a Fitto, quel vento anti-italiano che soffia da sinistra

Corrado Ocone 10 settembre 2024 a

a

a

Elly Schlein, con il suo fluidismo senza limiti, avrà pure costituito una novità per la sinistra italiana, ma su un elemento il suo Pd può dirsi sicuramente erede di una lunga storia: l’antipatriottismo.

L’altro giorno, con le sue riserve espresse sul voto a Fitto, la segretaria del Pd ha dimostrato come in fondo poco sia cambiato dai tempi del Pci: l’interesse nazionale non ha alcun valore e non può essere anteposto alle scelte ideologiche o di campo. Già il logo storico del Partito, disegnato nel 1953 da Guttuso, mostrava con la forza icastica dell’immagine la vera gerarchia: la bandiera italiana la si poteva solo intuire, letteralmente sovrastata da quella rossa con la falce e il martello. D’altronde, avrebbe potuto essere diversamente se lo stesso Marx aveva più volte raccomandato ai “proletari di tutti i Paesi” di unirsi perché la vera distinzione era fra loro tutti e i capitalisti e non fra tedeschi, francesi, inglesi, e via dicendo? (...)