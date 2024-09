Sondaggio Piepoli, l'effetto Boccia non esiste: le cifre partito per partito

13 settembre 2024 a

La fiducia al governo Meloni è più solida che mai: lo certifica l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli, che così smentisce qualsiasi possibile influenza del caso Boccia-Sangiuliano sulla tenuta dell'esecutivo. Ma c'è di più. La rilevazione mostra non solo che il governo è stabile nelle sue tre componenti base, FdI, Lega e Forza Italia, ma anche che l'opposizione invece è in calo. In particolare, perde circa un punto e mezzo rispetto ai sondaggi precedenti. In definitiva, dunque, come scrive lo stesso Nicola Piepoli sul Giornale, se "il governo risulta solidamente in sella, chi perde invece è l’opposizione".

Le intenzioni di voto vedono al primo posto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 28,5%. A seguire c'è il Pd di Elly Schlein, fermo al 22,5. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale dello 0,5 e raggiunge così l'11,5%. All'8,5% sia la Lega di Matteo Salvini che Forza Italia di Antonio Tajani. Se gli azzurri si mantengono stabili, il Carroccio invece vede una crescita dello 0,5% rispetto all'ultima rilevazione. Per quel che riguarda i partiti minori, ci sono Avs, che perde lo 0,5 e cala al 6%; Azione di Carlo Calenda al 3% (-0,5); Italia Viva al 2 (-0,5%) così come +Europa.

Avviso a Pd e M5s: l'effetto Boccia non è mai esistito

Stabile la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si mantiene sui 43 punti. Le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, quindi, non hanno intaccato affatto la solidità dell'esecutivo. A tal proposito Piepoli ha spiegato: "Tutte le volte che nel corso di questi anni è capitata una dimissione, più o meno voluta, di un ministro (circa 25 volte), i governi si sono rafforzati. La forza o meno di un governo non è data dalla presenza o meno di un ministro nella compagine governativa, è data dai concreti atti di governo tendenti a creare benessere per i cittadini".