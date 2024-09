L'aria che tira, Licia Ronzulli inchioda la sinistra: "Della moglie di Fratoianni non sento mai parlare"

12 settembre 2024 a

"Arianna Meloni ha una sua storia personale e politica che va avanti da 30 anni e non può essere penalizzata solo perché è la sorella del presidente in carica": Licia Ronzulli lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 in riferimento al caso Boccia-Sangiuliano. Nelle scorse ore, infatti, l'imprenditrice di Pompei ha rivelato che ci sarebbe stato un colloquio in passato tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Arianna Meloni, sottolineando però di non sapere se sia stata effettivamente lei l'origine della decisione di fermare la sua nomina a consigliera.

"C'è nei suoi confronti e nei confronti del presidente un'attenzione morbosa sulla questione del familismo", ha proseguito la senatrice di Forza Italia. Che quindi ha portato all'attenzione dei telespettatori un altro esempio di parenti in politica: "Io francamente non sento mai parlare di Piccolotti e Fratoianni, marito e moglie, che si sono candidati tutti e due nel 2022". Il riferimento è al leader di Sinistra Italiana e sua moglie, entrambi deputati. "Sono meno centrali", è intervenuto il giornalista Goffredo Buccini, pure lui ospite del talk.

Ma la Ronzulli ha insistito: "Non c'entra, sono comunque marito e moglie, uno dei due avrebbe potuto evitare di candidarsi e stare a casa. Detto questo, non mi pare che Arianna Meloni abbia incarichi per decidere nomine, è stato smentito quest'estate a proposito della Rai. Ha un ruolo di partito e credo anche che sia giusto averlo dopo tanti anni".