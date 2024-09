Sondaggio Porta a Porta, FdI straccia Pd: ecco tutte le ultime cifre

13 settembre 2024 a

Il caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia non sembra aver intaccato la tenuta dei partiti che compongono la maggioranza di governo. Nemmeno Giorgia Meloni, che resta la leader più amata dagli italiani. Fratelli d'Italia, la formazione politica del premier, resta il primo partito grazie al 29,6 per cento dei consensi degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'istituto Euromedia Research per Porta a Porta, il talk show politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa.

Il sondaggio è relativo alle intenzioni di voti ed è stato mostrato nel corso della puntata di Porta a Porta, andata in onda la sera di giovedì 12 settembre. La partita, invece, resta apertissima tra gli altri due partiti che compongono la maggioranza di governo. La Lega di Matteo Salvini si attesta all'8,9%, Forza Italia di Antonio Tajani all'8,8% dei consensi. Quasi un "pareggio". Se ci spostiamo sul lato opposto dello schieramento politico - quello del campo largo - troviamo sempre il Partito democratico di Elly Schlein al 23,9% delle preferenze degli italiani. Staccatissimo il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 10,3 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra - che unisce sia Angelo Bonelli sia Nicola Fratoianni - è ancorata al 5,4% dei consensi.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, Azione di Carlo Calenda è data al 3,3%. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sta fronteggiando problemi interni in Italia Viva, è fermo al 2,5 per cento. Più Europa si attesta all'1,8% delle preferenze e Noi Moderati di Maurizio Lupi è rilevata allo 0,6% dei consensi.