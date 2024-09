"Dovevo resistere? Ipocrita chi lo dice, prima è stato zitto"

15 settembre 2024 a

«Lo scontro non è tra Toti e i magistrati di Genova, ma tra una politica ipocrita che ha approvato e applaudito leggi morali, anzi moraliste e i pochi che credono in una democrazia liberale dove le persone vengono giudicate sui fatti e non sui pregiudizi», ha scritto ieri sul proprio profilo Facebook l’ormai ex governatore della Regione Liguria. Il giorno dopo la decisione di chiudere con il patteggiamento a due anni ed un mese di prigione la vicenda penale che lo vede imputato di corruzione e finanziamento illecito, Toti ha così voluto replicare ai molti esponenti politici, anche di centrodestra, che avrebbero invece preferito affrontasse il processo. La scelta di patteggiare a poco più di un mese dalle elezioni regionali, come sottolineato dallo stesso Toti, non era stata condivisa con nessuno degli ex alleati di maggioranza i quali non hanno voluto commentare, lasciando però filtrare il proprio profondo disappunto. (...)



