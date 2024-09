Elisabetta Piccolotti passa agli insulti: "Santanché ministro è un'offesa per gli italiani"

15 settembre 2024 a

"Sempre la stessa storia, gestione personalistica e distribuzione di favori. Ogni giorno in più di Santanchè al governo è un’offesa agli italiani Sempre la stessa storia: gestione personalistica del potere e distribuzione di soldi e favori. Ogni giorno in più di Daniela Santanchè al ministero del Turismo è un’ulteriore offesa agli italiani". Elisabetta Piccolotti ormai passa agli insulti sui social. Definire un ministro della Repubblica "un'offesa per gli italiani" è una frase di quelle che potrebbe accendere polemiche aspre.

Intanto il ministro al Turismo (che ha deciso di non rispondere al momento agli insulti scomposti della Piccolotti) ha mostrato tutta la sua solidarietà a Matteo Salvini dopo la richiesta del pm che vorrebbe in carcere il ministro per sei anni dopo il processo per il caso Open Arms. Il ministro Santanchè non ha usato giri di parole e ha messo nel mirino una parte della magistratura che cerca di far politica con la toga: "Il simbolo della giustizia è una bilancia, peccato che in Italia i pesi non siano tarati bene. Chiedere sei anni per Salvini perché ha difeso i confini accade solo perché è un leader di destra". Insomma lo scontro resta aperto. Ma di certo l'attacco della Piccolotti farà parecchio discutere.