Raffaele Fitto, FdI inchioda Schlein-Conte-Bonelli: "Sinistra, pronostici nefasti smentiti"

17 settembre 2024

a

a

Ufficiale: Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente esecutivo nella nuova Commissione europea, la cui composizione è stata svelata oggi, martedì 17 settembre, dalla presidente Ursula von der Leyen. Al ministro uscente del governo Meloni sono state affidate le deleghe a coesione e riforme, oltre a quella al Pnrr in coabitazione con Dombrovskis. Un successo netto, innegabile: a Raffaele Fitto un portafoglio di enorme peso, nonostante il mancato voto di fiducia alla nascente Commissione che risale ormai a settimane fa da parte delle forze di maggioranza e di FdI in particolare. Insomma, un successo a tutto campo.

Eppure, soprattutto nei giorni del "no" al bis di Ursula e nelle settimane a venire, la narrazione delle opposizioni era quella di un'Italia irrilevante in Europa, messa ai margini, rinchiusa in un ipotetico e inesistente bunker sovranista. Balle, balle, balle. Come sempre balle. E i fatti delle ultimissime ore stanno lì a dimostrarlo. "Sono onorato dell'incarico ricevuto da Ursula von der Leyen, e la ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta", ha commentato Raffaele Fitto dopo la nomina. E ancora: "Questa decisione rappresenta un grande riconoscimento per l'Italia, Paese fondatore da sempre in prima fila nel processo d'integrazione europea. Intendo esercitare il ruolo affidatomi, una volta concluso l'iter di approvazione della nuova Commissione, con il massimo impegno e nel pieno rispetto dei Trattati e del loro spirito, nella consapevolezza che i prossimi cinque anni saranno fondamentali per il futuro dell'Ue e dei suoi cittadini".

Già, altro che Italia "isolata" e "irrilevante". Tanto che FdI ha voluto rispondere, via social, alle illazioni che i progressisti hanno continuato a spacciare fino alla nomina di Fitto. "I pronostici nefasti della sinistra sono stati smentiti, l'Italia è tornata protagonista in Europa", si legge a corredo di un video postato sull'account di Fratelli d'Italia.

Dunque, il video: una sorta di collage di gufi e rosiconi, di Cassandre prontamente smentite. Si parte da Elly Schlein: "Il problema è il rischio di isolamento del nostro paese che vuol dire non contare". "Quello che abbiamo visto è la totale irrilevanza di questo governo in Europa", tuonava la leader del Pd. Poi il grillino Giuseppe Conte: "Mai come adesso l'Italia si è ritrovata isolata in Europa. Sono questi i successi di Giorgia Meloni". Quindi il verdissimo Angelo Bonelli: "L'intervento di oggi sancisce il fallimento della politica della premier in Europa, dove è stata totalmente marginalizzata". Infine Benedetto Della Vedova: "Lei ha scelto l'isolamento". Parole, quelle dei leader di sinistra, accompagnate da una musica di sottofondo tra il comico e il grottesco. Parole spazzate via dalla realtà, ovviamente.

Il video proposto da FdI si chiude con alcuni freschissimi titoli di giornata, in cui si parla della innegabile "vittoria strategica per Meloni". Ultimi frame, invece, dedicati alla stretta di mano tra Fitto e Meloni, stretta di mano che risaliva ai giorni dell'insediamento del governo a Palazzo Chigi.