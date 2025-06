Milan, colpo di scena: Theo blocca il mercato? Ecco la "soluzione"

Il profilo di Tiago ricorda quello di Rafa Leao : entrambi formatisi nel vivaio dello Sporting Lisbona e poi approdati al Lille in Francia. La prima annata di Santos in Ligue 1 è stata promettente, con 29 presenze condite da un gol. Purtroppo, la stagione successiva è stata compromessa da un grave infortunio al ginocchio sinistro – la rottura del legamento crociato – che lo ha tenuto ai box per lungo tempo. Prima dello stop, il suo valore era in rapida ascesa. Oggi, dopo l'infortunio, si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Il Milan starebbe valutando con attenzione questa opportunità, anche in considerazione del fatto che il giocatore avrà bisogno di tempo per ritrovare la piena condizione fisica. Si tratterebbe dunque di un’operazione con qualche incognita, ma all’interno della dirigenza rossonera sono in molti a credere che valga la pena rischiare per un talento che, oltre a garantire copertura, sa offrire qualità in fase offensiva. Non a caso ha già debuttato in Champions League e ha fatto capolino anche nella nazionale portoghese, con una convocazione tra i grandi (seppur in panchina) e cinque presenze con l’Under 21.