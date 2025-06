Elly Schlein cavalca l'attacco: vertice Pd e telefonata a Meloni

Dopo l'attacco degli Usa all'Iran, ecco che si muove la sinistra italiana, pronta a cercare di sfruttare gli eventi contro il governo. E se c'è chi, come Nicola Fratoianni, intima all'esecutivo di riferire subito in aula, ecco che c'è anche chi, come Elly Schlein, convoca la riunione della segreteria nazionale del Pd per oggi, domenica 22 giugno, alle 18. Insomma, Elly in guerra. Ma non solo. Fonti del Nazareno fanno anche sapere quanto segue: "C'è stato un lungo contatto telefonico fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all'Iran". E ancora, le stesse fonti aggiungono: "Il governo italiano dica con chiarezza che non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve provare a fermare prima che sia troppo tardi, e si impegni per la de-escalation e per far tornare tutti gli attori coinvolti al tavolo negoziale, anche per difendere il Trattato di non proliferazione nucleare. L'Italia ripudia la guerra e vuole la pace. Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo", concludono dalle parti del Pd.

E ancora, dopo l'attacco, la stessa Schlein ha picchiato duro contro Donald Trump: "Diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres contro l'uso della forza, per il rispetto del diritto internazionale e per il ritorno immediato alla via negoziale". Così la segretaria, che ha aggiunto: "Esprimiamo grave preoccupazione per questo attacco di Trump, che si fa trascinare in guerra da Netanyahu e agisce senza il coinvolgimento del Congresso come invece impone la Costituzione americana. Siamo tutti d'accordo che il regime teocratico e liberticida di Teheran non possa sviluppare un'arma nucleare, ma il modo per impedirlo non è bombardare, è negoziare".

