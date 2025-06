Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa: "Impegno per un tavolo negoziale"

Nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine dell’incontro, si sottolinea che “il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione nelle prossime ore. L’Italia continuerà a impegnarsi per portare al tavolo negoziale le parti”.

Dopo l’attacco sferrato nella notte dagli Stati Uniti contro obiettivi strategici in Iran , ecco la reazione del governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha convocato e presieduto questa mattina, domenica 22 giugno, una riunione d’urgenza con i ministri competenti, i sottosegretari e i vertici dell’intelligence per fare il punto sugli sviluppi della crisi mediorientale.

Gli Stati Uniti di Donald Trump attaccano l'Iran: nel mirino tre siti nucleari, quello di Fordow in particolare. Anc...

Durante la conferenza è stata analizzata la situazione nei siti colpiti in Iran: una valutazione completa dei danni, secondo quanto riferito, sarà possibile solo con il passare delle ore. Massima attenzione è rivolta alla tutela dei cittadini italiani presenti nell’area, in costante contatto con la Farnesina, così come agli effetti economici e di sicurezza derivanti dall’escalation.

La crisi resta al centro dell’agenda dell’esecutivo, che monitora costantemente l’evolversi della situazione e ribadisce l’impegno dell’Italia per una de-escalation immediata e il ritorno alla diplomazia.

In ogni caso domani, lunedì 22 giugno, alle 15 in Aula alla Camera sono previste le comunicazioni della Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 e la votazione sulle risoluzioni sul tema. Dopo gli attacchi degli Usa all'Iran, a quanto si apprende, alcuni partiti starebbero limando gli impegni dei rispettivi documenti tenendo conto della nuova situazione internazionale.