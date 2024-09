Fitto vicepresidente? Urge subito un antiacido: ecco perché alla sinistra brucia lo stomaco

18 settembre 2024 a

Urge un antiacido. Alla sinistra brucia lo stomaco: la diagnosi è “gastrite democratica”. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea ha lasciato il segno tra Pd e compagni. Le reazioni variano dal livoroso al tragicomico. Prima, per giorni, i nemici del centrodestra avevano detto che Ursula von der Leyen non avrebbe mai nominato come stretto collaboratore un ministro del governo Meloni, e figuriamoci dopo che la premier non ne ha appoggiato la ricandidatura. I giallorossi gridavano che la Meloni era «isolata», «La von der Leyen ce la farà pagare», «L’Italia è all’angolo». (...)



