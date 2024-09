Giorgia Meloni, l'attacco di Furfaro dopo l'incontro con Feijoo: "Chigi non è una depandance di FdI"

19 settembre 2024 a

Marco Furfaro all'attacco di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha ricevuto oggi, giovedì 19 settembre, a Palazzo Chigi Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular spagnolo. Nel corso dell'incontro, stando a quanto si apprende, i due leader hanno discusso le tematiche legate all'immigrazione e, in particolare, i risultati raggiunti dal governo italiano nel contenimento dei flussi irregolari.

Ma dalle parti del campo largo non sembrano aver accolto nel migliore dei modi questa notizia. "Palazzo Chigi non è la dependance di via della Scrofa: se Meloni vuole incontrare Alberto Feijòo come leader del partito dei conservatori deve farlo nelle sedi di partito - ha tuonato Furfaro -. C’è una continua confusione dei piani e non va bene: le istituzioni non sono né a disposizione del partito né della famiglia. Tantomeno - ha poi concluso -delle battaglie di un partito".

"Ho voluto parlare con Giorgia Meloni della politica migratoria italiana per un semplice fatto: in Italia l'immigrazione irregolare è diminuita del 60% mentre in Spagna è aumentata del 60%, ritengo in questo senso che la politica italiana sia molto efficace e in Spagna no". Lo ha detto il leader del Partito popolare spagnolo (Pp) Alberto Nunez Feijoo in conferenza stampa con Antonio Tajani alla Stampa Estera a Roma. "Io sono contrario alla migrazione irregolare e sono molto rispettoso invece di quelle persone che arrivano in Spagna e Italia regolarmente e rispettano le leggi. Dobbiamo opporci alle mafie e ai trafficanti che sfruttano questi immigrati e favoriscono l'immigrazione irregolare", ha aggiunto.