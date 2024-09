Senaldi incastra la Schlein: "Mi spiega perché non riesce a dire la verità sulla Meloni?"

25 settembre 2024 a

"Lei che è un donna ed è giovane, non riesce a dire la verità? Giorgia Meloni in Europa è una sorpresa, in politica estera è un successo". Pietro Senaldi strappa l'applauso allo studio di DiMartedì, su La7, e per Elly Schlein, seduta davanti al condirettore di Libero, inizia una serata piuttosto complicata.

"I conservatori hanno meno parlamentari di voi della sinistra e danno l'idea di incidere di più, perché danno l'idea agli italiani e credo anche agli alleati europei di avere un progetto ed essere più affidabili adesso, non 10 anni fa, rispetto a quello che voi siete adesso e non 10 anni fa".

"Loro hanno dimostrato la loro incoerenza ancora una volta - replica la segretaria del Pd -, se noi non proseguiamo sulla strada del Next Generation Eu non riusciremo a mettere in campo le politiche industriali che servono per sostenere le imprese e creare nuovo lavoro di qualità, e su questo purtroppo non abbiamo mai sentito la destra fare una vera battaglia".

Quando il confronto cade sulla politica interna, si arriva velocemente al caso Boccia-Sangiuliano. "Il ministro Sangiuliano è stato un ottimo ministro della Cultura - puntualizza Senaldi - ed è scivolato su un caso personale. Il problema della classe dirigente ce l'ha chi per scalzare Sangiuliano e attaccare il centrodestra ce l'ha chi fa di Maria Rosaria Boccia una eroina e una paladina delle donne. Se uno schieramento è costretto ad attaccarsi alla Boccia direi che è l'ultimo salvagente". "Lei sbaglia mira - si difende la Schlein -, se c'è qualcuno che non si è attaccato al gossip siamo noi. La nostra critica è precisa: il sistema-cinema si stava riprendendo dopo il Covid, la riforma che non è arrivata ha bloccato le produzioni e ci sono il 60% di disoccupati nel settore. Altro che successo di Sangiuliano, la cultura piange".