Immigrati e sicurezza, "sinistra disconnessa dalla realtà: si spara sui piedi"

Una rassegna stampa contrassegnata dalla doppia offensiva della sinistra, contro il Ddl Sicurezza e a sostegno del referendum sulla cittadinanza per gli stranieri. "La previsione era facile, Libero ve l'ha fatta da tempo e c'è ora l'avallo esplicito dell'ex presidente della Corte costituzionale Mirabelli, che sottolinea come siano molto fondati i dubbi di incostituzionalità del quesito", sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di oggi.

"In ogni caso rossi, arancioni, fucsia e rosé, è su questo che investono dando però l'idea di essere disconnessi dalla realtà, i cittadini chiedono più sicurezza e avvertono come il tema sia legato al controllo della immigrazione. Andare così in piena negazione della realtà, gridare alla destra securitaria e al colpo di stato mi sembra una mossa suicida da parte della sinistra, mi sembra come spararsi sui piedi".

Sul fronte della politica interna, si segnala anche l'incontro di oggi tra Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, fuoriuscite da Azione, e Maurizio Lupi di Noi Moderati. "Hanno costituito una loro associazione per un centro forte... Transennate tutto, ci saranno blocchi stradali. Che volete, che ci appassioniamo per questa notizia? No, decisamente no".

Alta finanza: fino a una settimana i giornali tedeschi sparavano a palle incatenate contro la scalata di Unicredit a Commerzbank, poi ieri all'ora di pranzo il governo Scholz cambia linea e si dice aperturista. "Una svolta clamorosa, valorizzata da alcuni giornali ma non da tutti...".