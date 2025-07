Alan Friedman, pioggia di insulti contro Trump: "Crudeltà, sadismo, incommentabile"

"Donald Trump sta facendo una serie di azioni che non si possono commentare": Alan Friedman lo ha detto in collegamento con Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla politica migratoria del presidente americano. "In Italia - ha spiegato il giornalista - quando si parla di clandestini o migranti irregolari, si parla di persone che arrivano in Italia. Trump invece sta prendendo persone che da 15-20 anni vivono in famiglia in America, lavorano, pagano le tasse... Forse non tutti gli italiani sanno che in America se il tuo visto è scaduto non è che non puoi lavorare, puoi lavorare a patto che paghi l'equivalente del contributo Inps e le tasse Irpef in America. Quelli presi da Trump sono persone che lavorano come lavapiatti, quelli che raccolgono pomodori e sono pagati 5-6 dollari all'ora...".

Friedman, dunque, ha aggiunto: "Il problema, per noi americani che crediamo nei diritti umani e nella nostra democrazia, è che si tratta non di stupratori o criminali ma di cassieri o persone che lavano i piatti. Questo è difficile da spiegare, la parola 'migrante illegale' in Italia vuol dire un'altra cosa". Quando il conduttore gli ha chiesto come mai gli americani non facciano nulla, lui ha risposto: "La tecnica di Trump è di essere estremista, provocare. Questa è cattiveria, crudeltà, sadismo".

"Sadismo, non si può commentare": Friedman a L'aria che tira, guarda qui il video

