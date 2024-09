Sondaggio Porta a Porta, FdI sfonda il muro del 30%, sfida FI-Lega, il Pd insegue

26 settembre 2024 a

Il centrodestra continua a incrementare il consenso tra gli italiani e il centrosinistra non convince ancora del tutto gli italiani. È quanto emerge da un sondaggio eseguito dall'Istituto Euromedia Research per Porta a Porta, il talk show politico di Rai 1 Bruno Vespa. La rilevazione, relativa alle intenzioni voto, è andata in onda ieri, mercoledì 25 settembre. Fratelli d'Italia, la formazione politica guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si conferma il primo partito grazie al 30,3% delle preferenze. Come seconda forza della maggioranza di governo, troviamo quasi un "pareggio" tra la Lega e Forza Italia, con il Carroccio che si attesta al 9,2% e il partito di Antonio Tajani al 9%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, il Partito democratico resta la prima forza del centrosinistra. Il Pd a guida Elly Schlein conquista il 23,5% dei consensi. Dietro, invece, c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che strappa il 10,5% delle preferenze. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra, che rimane appaiato al 5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Azione di Carlo Calenda è data al 3,4%. Matteo Renzi con Italia Viva al 2,4%. Infine, troviamo Più Europa e Noi Moderati: rispettivamente all'1,5% e allo 0,8%.