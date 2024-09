In altre parole, il giudizio a sorpresa di Dario Franceschini su Giorgia Meloni

29 settembre 2024 a

Dario Franceschini è stato uno degli ospiti del talk show di Massimo Gramellini su La 7, "In altre parole". Nel corso della chiacchierata tra il conduttore e l'esponente dem si è affrontato il tema dei diritti delle donne. Franceschini ha affermato: "In generale un uomo e una donna a parità di ruolo e di carriera hanno una differenza importante, l'uomo cammina in pianura, la donna in salita. Ed è per questo motivo che anche sotto il profilo salariale dobbiamo impegnarci a dare le stesse opportunità alle donne".

Poi fa una riflessione: "E su questo fronte in Italia siamo a buon punto. Abbiamo una donna che, seppur lontanissima dalle mi idee politiche, è alla guida del governo come primo ministro. E la stessa cosa avviene all'opposizione. Lo avreste mai detto qualche tempo fa che due donne avrebbero avuto i due principali ruoli chiave del Paese?", ha affermato l'ex ministro della Cultura rivolgendosi verso gli altri ospiti in studio.

E Roberto Vecchioni ha chiosato: "No, nessuno lo avrebbe mai detto. Alemno io no...". Insomma da Franceschini arriva tra le righe un elogio per la Meloni, la prima donna premier nella storia del nostro Paese. Ma anche questo in alcune sacche della sinistra prova qualche rosicata...

