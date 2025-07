Migranti, la premier socialista danese sta con Meloni: "Chi commette crimini va espulso"

Colpo al cuore della sinistra europea. Sui migranti il primo ministro danese sta con l'Italia. "Chi viene da fuori e commette gravi crimini e non rispetta i nostri valori e il nostro stile di vita, non deve aver posto in Europa e deve essere espulso". Mette Frederiksen , dopo aver reso la lotta all'immigrazione clandestina una battaglia per il suo Paese, vuole portare la "ricetta" a livello europeo. L'occasione? La presidenza di turno dell'Ue che fino a dicembre sarà guidata dalla sua Danimarca.

Frederiksen non ha mancato di strigliare i compagni degli altri partiti, convinta che la battaglia contro l'immigrazione sia una questione "di sinistra" e che a sbagliare siano proprio i partiti socialdemocratici. Ecco allora che la presidente della Commissione ha anche rimesso mano al Patto migrazione e asilo attraverso una serie di modifiche ed emendamenti destinati a cambiare - e di parecchio - le politiche migratorie europee. Prima l'introduzione dei centri per i rimpatri in Paesi terzi in cui deportare i migranti che non hanno diritto all'asilo, poi la revisione del concetto di "Paese terzo sicuro" per consentire di trasferire lì anche chi avrebbe effettivamente diritto all'asilo. Un po' - nota La Stampa - come il modello Ruanda e quello Albania, promosso da Giorgia Meloni. Per la premier danese, nonché leader dei socialdemocratici, la lotta all'immigrazione è una questione di "sicurezza". Poi no manca il pieno sostegno all'Ucraina e soprattutto l'incremento delle spese militari da parte degli Stati membri.