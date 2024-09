Orrore in piazza, Capezzone: "Siamo al lunedì mattina e non risultano prese di distanza a sinistra"

30 settembre 2024 a

a

a

A dominare le prime pagine dei giornali sono ancora le faccende del Medio Oriente: "Non solo perché l'offensiva di Israele continua, dopo il Libano in Siria e nello Yemen, ma pure per il ricasco italiano". Daniele Capezzone apre così la sua "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di oggi.

"Le manifestazioni orribili con evidenti accenti antisemiti - ricorda il direttore editoriale di Libero -, e anche evidenti intimidazioni nei confronti degli amici di Israele, sabato. Siamo al lunedì mattina e non risultano prese di distanza da sinistra, e anche a destra va detto, dove pure questi errori non vengono commessi, prevalgono la vaghezza, la timidezza e l'imbarazzo".

Il vergognoso minuto di silenzio a Milano: non c'è più limite all'orrore

Che cos'è che preoccupa i giornali italiani? "La vittoria in Austria dell'uuuuultra-destra, dicono. Andrebbe anche ricordato che ai mainstream media italiani non andava bene nemmeno il premier austriaco che c'era fino a un paio di anni fa". Il riferimento è all'ex cancelliere Sebarstian Kurz: "Stava nel Partito popolare, non è che fosse un fior di liberale ma era uno che cercava di interpretare... Niente, non avete voluto quello e arriva una cosa ancora più a destra".

"Se lì abitano degli agenti sionisti...": Chef Rubio parla di case marchiate, insorgono Lega e FdI

"Non hanno ancora capito il meccanismo: vale in Germania, in Austria, ovunque. Si deplora un candidato di destra, lo si dipinge come un nazista e si apre la strada a qualcosa di ancora più connotato in quella direzione. Oggi il FPO è al 29% e i giornali italiani sono impazziti, evocando alla strage di Marzabotto e pensare non ai nazi-islamici di oggi ma, zac!, al fascismo che potrebbe sempre attecchire anche in Italia".