4 di Sera, Senaldi demolisce Conte e sinistra: "Perché Meloni è a Palazzo Chigi"

30 settembre 2024 a

a

a

"Nella politica comandano i numeri", spiega Pietro Senaldi. ospite di Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 di Sera Weekend, su Rete 4. Il tema è quello della guerra intestina nel centrosinistra tra Pd e Movimento 5 Stelle, con la rivalità per il ruolo di leader tra la segretaria dem Elly Schlein e l'alleato-avversario Giuseppe Conte, capo politico dei grillini.

"Conte - ricorda il condirettore di Libero - ha preso Palazzo Chigi quando il Movimento 5 Stelle è diventato il primo partito. Se i 5 Stelle dovessero tornare il primo partito, tornerà a Palazzo Chigi. Finché questo non accadrà lui non tornerà mai a Palazzo Chigi".

"Michele Santoro, detto Vladimir": Senaldi lo infilza e il teletribuno parla del gatto | Video

Allo stesso modo, "Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi perché guida Fratelli d'Italia, primo partito d'Italia. E quando c'era Silvio Berlusconi era lo stesso. Molto semplice. Alla fine la politica è molto più semplice di quello che si pensi, ma c'è una variante, e qui voglio provocare Benifei". L'europarlamentare del Pd Brando Benifei ascolta, un po' intimorito.

"Perché non riesce a dire la verità sulla Meloni?". DiMartedì, Senaldi manda ko Elly Schlein | Video

"Il fatto che la sinistra molto spesso abbia messo qualcuno a Palazzo Chigi anche quando non era il primo partito, allora questo può aver confuso Conte...". Adesso, conclude Senaldi, "il quadro però si è molto semplificato e Conte ha una sola strada per tornare a Palazzo Chigi: prendere più voti del Pd e più voti del centrodestra. A quel punto sarà il Pd a metterlo a Palazzo Chigi. "Ma non lo fa", contesta Claudia Fusani. Risposta tranchant del condirettore di Libero: "Eh beh certo bisogna essere capaci".