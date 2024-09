Isabella De Monte, addio Italia Viva per Forza Italia: "Grazie per l'accoglienza"

30 settembre 2024 a

a

a

"Con grande piacere" Forza Italia accoglie nella sua squadra Isabella De Monte, che ha lasciato Italia viva: a dirlo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale del partito. "La conosco sin dalla sua prima esperienza come eurodeputata a Bruxelles. Sono certo che le sue competenze e capacità saranno un valore aggiunto per la nostra azione in Parlamento. Buon lavoro", ha scritto il ministro e leader azzurro in un messaggio su X.

Grande entusiasmo anche da parte di Sandra Savino, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia: "Isabella è una profonda conoscitrice del nostro territorio e delle nostre montagne, e la sua competenza maturata negli anni, a livello locale, nazionale ed europeo, sarà una risorsa di estrema importanza per il nostro territorio, per il Gruppo Parlamentare e per il nostro Paese". E ancora: "L'ingresso di Isabella De Monte nel nostro gruppo rafforza ulteriormente Forza Italia come movimento politico attento alle esigenze dei territori, e in particolare del Friuli Venezia Giulia, confermando il nostro impegno per uno sviluppo equilibrato e inclusivo".

"Ringrazio Forza Italia per l'accoglienza - ha commentato la deputata -. Con questa adesione si concretizza la sintonia che ormai si era creata a livello parlamentare e, adesso, anche a livello territoriale, attorno ai valori dell'europeismo, garantismo e pragmatismo che sono i miei e che un partito come Forza Italia incarna". Parlando del territorio, poi, ha aggiunto: "Abbiamo anche recentemente condiviso l'uniformità di vedute sulle modifiche dello statuto del Friuli Venezia Giulia, che porterà al ripristino delle province".