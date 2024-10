Nicola Morra-choc sul tumore di Bucci, Salvini: "Vomitevole, vergogna. Deve smettere di vivere?"

03 ottobre 2024 a

Da destra a sinistr,a indignazioni per le frasi di Nicola Morra su Marco Bucci. Il candidato del centrodestra alle regionali in Liguria, sottolina l'ex grillino in una intervista al Foglio, "è malato oncologico come Jole Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole".

Le parole dell'ex presidente della Commissione antimafia, oltre che irriguardose e indelicate, sono anche interessate in quanto lo stesso Morra, molto vicino a Beppe Grillo, è a sua volta candidato governatore con la lista Uniti per la Costituzione. Qualche settimana fa il sindaco di Genova in carica aveva rivelato di avere un grave problema di salute ma che questo non gli avrebbe impedito di condurre la sua battaglia politica. Lo stesse fece la Santelli, governatrice della Calabria, poi scomparsa nell'ottobre del 2020, pochi mesi dopo la sua elezione. Anche in quel caso Morra aveva criticato gli elettori calabresi per averla votata, pur consapevoli della sua malattia.

"Se questi sono gli argomenti della sinistra... Quindi i malati oncologici devono smettere di vivere, di lavorare, di combattere? Vomitevole e vergognoso", scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini. Il vicepremier esprime un disgusto comune a tutti i partiti del centrodestra, dal Carroccio a Fratelli d'Italia (con Giovanni Donzelli durissimo), Forza Italia e Noi moderati.

"I cittadini liguri sono talmente liberi e consapevoli da inorridirsi di fronte alle parole pronunciate oggi da Nicola Morra - tuona Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice ligure di Nm -. Consapevoli del valore di un sindaco come Marco Bucci che si è messo in gioco per tutta la comunità ligure dopo aver dimostrato il suo valore amministrativo a Genova. Consapevoli di cosa significa strumentalizzare lo stato di salute di una persona per strappare qualche titolo e un po' di ribalta mediatica. Consapevoli che l'unica cosa per cui non c'è cura o rimedio è il cinismo e la mancanza di rispetto. Di fronte a tutto questo, ne stia certo Morra, alle elezioni regionali, sapranno fare la loro giusta scelta".

Anche dal campo del centrosinistra, le reazioni alla frase di Morra sono dure. "Io penso che questa sia un tema che riguarda le valutazioni personali e intime delle persone che non deve assolutamente mai entrare in campagna elettorale. C'è un rispetto per la dimensione individuale ed esistenziale che mi spinge a non dire assolutamente niente su questo e a continuare a provare a parlare di programmi", è il distinguo di Andrea Orlando, il candidato governatore del Pd e del centrosinistra, a patto che regga l'alleanza con i 5 Stelle.