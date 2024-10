Sondaggio Supermedia, il centrodestra vola e il campo largo arranca: chi crolla a picco

04 ottobre 2024 a

Il centrodestra continua a macinare consensi. Il campo largo è sempre più defunto. Questo è il quadro che emerge dalle ultime rilevazioni della Supermedia Youtrend/Agi, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 20 settembre al 2 ottobre, è stata effettuata il giorno 3 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 25 settembre), Quorum (23 settembre), SWG (23 e 30 settembre), e Tecne' (21 settembre e 1 ottobre).

Come detto, le forze di maggioranza continua a navigare a gonfie vele. Fratelli d'Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, guadagna lo 0,4% e raggiunge il valore massimo (29,4%) dallo scorso marzo. Bene anche Forza Italia, che conquista lo 0,1% e sale così al 9,3%. La Lega di Matteo Salvini, invece, rimane stabile al 8,5%. Così come Noi Moderati (0,9%). Dalle parti dell'opposizione c'è invece grande amarezza. Il Partito democratico vede i consensi scendere dello 0,1% e scivola così al 23,2%. Stesso discorso anche per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,8% e crolla addirittura al 10,9%. Male anche Alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,1% e si attesta al 6,4%.

Per quanto riguarda i partiti considerati "minori", c'è da registrare il balzo in avanti di Azione (+0,4%) e Italia Viva (+0,2%) e si attestano rispettivamente al 3,3 e al 2,5%. Bene anche Più Europa che cresce dello 0,1% e sale al 1,8%. E questa la Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 48,1 (+0,5) Centrosinistra 31,5 (+0,1) M5S 10,9 (-0,8) Terzo Polo 5,8 (+0,7) Altri 3,7 (-0,5).