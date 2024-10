Tasse, Elly Schlein lancia un "social-bombing" contro Meloni e il Pd si accoda

09 ottobre 2024 a

Curioso: proprio quando Elly Schlein lancia l'europatrimoniale, ecco che la stessa Schlein e il Pd attaccano il governo e Giorgia Meloni proprio sulle tasse. L'accusa? L'esecutivo vuole colpire le tasche e i risparmi degli italiani. Una campagna costruita sulle parole di Giancarlo Giorgetti sui "sacrifici", più volte puntualizzate, e sulle indiscrezioni che stanno emergendo circa la prossima manovra.

A smentire le voci, che avevano agitato anche per alcuni versi Forza Italia e per altri la Lega, è scesa in campo proprio Meloni, che in un video ha tagliato corto: "Noi non chiederemo nessun sacrificio agli italiani". Dunque il premier ha ricordato come, al contrario, sia proprio il Pd della Schlein a cavalcare l'idea di un'europatrimoniale.

Ma nemmeno il video e la smentita sono stati sufficienti per "placare" Schlein, che ora si lancia in una nuova, spiazzante, iniziativa: un "social bombing" contro la "tassa Meloni". Una campagna online lanciata da parlamentari e dirigenti nazionali del Pd in risposta proprio al video postato dal premier sui social. La sinistra risponde pubblicando il documento del piano di bilancio strutturale, citato e sventolato anche dalla Schlein durante il suo intervento alla Camera. "Utilizzare il riordino delle spese fiscali (ex expeditures) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento di efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale", si legge nel passaggio evidenziato del documento.

Si torna insomma a parlare di accise sul carburante. E la smentita sta proprio in quelle righe citate dal Pd: allineamento delle accise - l'ipotesi è spostarne parte dalla benzina al diesel - non significa aumentarle. Eppure questo concetto non sembra passare. Tanto che Schlein torna, ancora una volta, a citare un video pubblicato dalla leader FdI nel 2022, quando prometteva a un benzinaio il taglio delle accise sui carburanti. Non solo, Schlein si lancia anche in conti che lasciano il tempo che trovano, parlando di "una tassa-Meloni che costerà 70 euro a famiglia". Insomma, la spara grossissima.

Dunque, via al social-bombing, ossia il rilancio sistematico e ossessivo del tema sui profili social da parte di tutti i vertici del partito. Si accodano Piero De Luca, Pierfrancesco Majorino, l'immancabile Sandro Ruotolo, quindi Francesco Boccia e molti altri, tutti questi aggiungendo frasi di loro pugno. Il Pd, insomma, sembra davvero aver perso la testa.