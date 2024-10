Milano, Calabresi gela Sala: "Sono felice del lavoro che faccio"

10 ottobre 2024 a

"Sono molto onorato della stima che ha per me il sindaco Sala, che ringrazio. Ma sono anche molto felice del lavoro che faccio, che mi sono costruito e che mi entusiasma": con queste parole il giornalista Mario Calabresi, interpellato dall'Ansa, smonta le aspettative del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

Quest'ultimo, rispondendo alle domande dei cronisti, ha detto che l'ex direttore di Stampa e Repubblica e attuale direttore e fondatore di Chora Media potrebbe essere un buon candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni nel 2027, quando scadrà il suo secondo mandato.

Calabresi, però, ha fatto sapere di non essere interessato alla candidatura: "Non voglio entrare in questo dibattito e sono convinto che a tempo debito verrà trovata la soluzione migliore per garantire a Milano un sindaco all'altezza". Nel suo intervento, comunque, Sala ha lanciato un avvertimento: "Io auguro a chi ha capacità e disponibilità di fare il sindaco perché è una cosa meravigliosa ma è anche un impegno gravoso e credo che chiunque lo capisca, quindi non mi aspetto che ci sia la corsa a farsi avanti". E poi ha parlato anche della possibilità di fare delle primarie: "E' necessario fare questa verifica, in funzione del fatto che se ci sono alternative della cosiddetta società civile poi ci si può organizzare sul metodo di selezione e possono essere primarie oppure no. Credo che le primarie possano svolgere la propria funzione e io le primarie le ho fatte".