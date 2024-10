Generale Vannacci, spiato anche il suo conto corrente. Tutti i nomi coinvolti

11 ottobre 2024 a

"L'ho fatto da solo, non ho mai divulgato quelle informazioni e non ne ho fatto copia". Queste sono le parole di Vincenzo Coviello, un funzionario 52enne della filiale Agribusiness di Bisceglie (in provincia di Bari) di Banca Intesa che dalla sua scrivania ha spiato i profili di tantissimi personaggi pubblici: dai politici ai cantanti, per poi passare agli imprenditori fino ai calciatori. La sua attività di spionaggio è durata circa due anni, dal 21 febbraio 2022 al 24 aprile 2024. Poi è stato scoperto e la procura di Bari ha disposto una perquisizione nella sua abitazione.

Ma chi sono i profili spiati dal funzionario di Banca Intesa? La lista è davvero lunga. Ma ciò che salta all'occhio è il numero impressionante di personaggi riconducibili alla politica. Il motivo, in realtà, è molto semplice. Banca Intesa offre il servizio ai deputati italiani. Le ricerche sono random e riguardano chiunque. Alcune durano alcuni secondi, altre sono più approfondite. Tra questi ci sono: Giorgia Meloni, Guido Crosetto, Enrico Letta, Mario Draghi, Ignazio La Russa, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Raffaele Fitto, Matteo Renzi, Nichi Vendola, Giovanbattista Fazzolari, Roberto Vannacci, Carlo Calenda, Massimo D'Alema, Daniela Santanché, Giuliano Amato e Antonio Decaro.

Come detto, non solo politici. Anche imprenditori, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo: la famiglia Elkann, la famiglia Berlusconi, Paola Egonu, Pietro Paolo Virdis, Paolo Bonolis, Francesco Totti, Albano, Luisa Ranieri, Zucchero, Antonello Venditti, Roberto Bolle, Amadeus e tanti altri. Coviello al momento sembrerebbe essersi mosso da solo. Ma, sostengono il procuratore di Bari, Roberto Rossi e l’aggiunto Giuseppe Maralfa, nel decreto di perquisizione notificato ieri a Coviello, lo faceva "verosimilmente in concerto con persona da identificare: un mandante degli accessi abusivi al sistema informatico di Intesa". Su questo, al momento, non c’è alcuna prova: non un giro di denaro, non un elemento.