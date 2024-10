Meloni, la lezione a Fratoianni alla Camera: "Manovra, abbiamo avuto più coraggio della sinistra"

15 ottobre 2024 a

"Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio": la premier Giorgia Meloni lo ha detto in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replicando al leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Poi la stoccata: "Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo".

Nel suo intervento in aula, invece, replicando alle comunicazioni della Meloni, Fratoianni ha detto: "Io non so quanto pagheremo le offese alla Ong Sea Watch o gli insulti a chi salva le vite in mare, io non so quanto pagheremo quei decreti che rendono più difficile far volare gli aerei sul Mediterraneo o che mandano le navi che salvano le vite nei porti il più lontano possibile. Li pagheremo salati in una moneta che si chiama dignità, umanità, decenza". E ancora: "Oggi vorrei sapere però quanto paghiamo in soldi concreti, la propaganda sui centri in Albania, quanto costa per ogni migrante la trasferta sulla Nave Libra, un'intera nave militare lunga 81 metri e con oltre 70 militari di equipaggio e che porta 16 migranti in Albania per garantire il teatrino della vostra propaganda. La vostra è un scelta disumana, irrazionale ed irragionevole che non risolverà i problemi".