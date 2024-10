Emma Bonino in terapia intensiva per problemi respiratori: le sue condizioni

18 ottobre 2024 a

Paura per Emma Bonino. L'ex ministro degli Esteri è stata ricoverata a Roma in seguito a problemi di salute. Ieri pomeriggio, 18 ottobre, Bonino ha accusato difficoltà respiratorie per cui i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito diretto dal professor Mario Bosco. "Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento", fanno sapere dall'ospedale romano.

La storica leader radicale, ex senatrice di +Europa ed ex ministro degli Affari Esteri, alle ultime Europee candidata con la lista "Stati Uniti d'Europa" con Matteo Renzi, aveva pubblicamente parlato della sua malattia, un tumore al polmone sinistro contro cui ha combattuto per otto lunghissimi anni e da cui di fatto era guarita. Ora una probabile ricaduta con problemi respiratori contro cui la Bonino sta reagendo come una leonessa.