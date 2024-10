Sondaggio Supermedia, FdI sale ancora e Pd mai così male da giugno: tutte le cifre

18 ottobre 2024 a

a

a

La sinistra di Elly Schlein mai così male da giugno: il quadro nero dei consensi per l'opposizione emerge dall'ultima Supermedia di Agi/YouTrend. Se il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, dimostra di essere sempre in ottima salute, lo stesso non può dirsi delle forze politiche di sinistra (con una sola eccezione). FdI, in particolare, si conferma primo partito col 29,6% e un incremento dello 0,2 rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Il Pd, invece, scende sotto il 23%: dopo aver perso lo 0,4, è ora al 22,8.

Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane: i grillini hanno guadagnato lo 0,6 attestandosi adesso all'11,5%. A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 9,2 e un calo dello 0,1; la Lega di Matteo Salvini all'8,4 e un calo dello 0,1; l'Alleanza Verdi/Sinistra stabile al 6,4%. In fondo alla classifica, invece, troviamo Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,4 calando al 2,9%; Italia Viva di Matteo Renzi che perde lo 0,2 e scende al 2,3; +Europa stabile all'1,8; e Noi Moderati che guadagna lo 0,1 salendo all'1%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è al 48,2 con un +0,1; mentre il centrosinistra è al 31 con un -0,5. La Supermedia mette in evidenza un dato importante: la coalizione guidata da Schlein e composta da Pd, Avs e +Europa fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di giugno.