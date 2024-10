Liguria, l'affondo di Salvini: "Voto anticipato per un'incursione della magistratura"

19 ottobre 2024 a

"Mi spiace che i Liguri debbano votare anzitempo, anche qui per un'incursione della magistratura in ambito politico". Da Imperia il leader della Lega Matteo Salvini risponde così a chi gli domanda quanto potrà influire la vicenda giudiziaria dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti sulle prossime elezioni regionali.

"Poi, i liguri votano per la buona amministrazione e se hanno visto cambiare la loro regione e la loro terra, conto che la Lega vincerà e vincerà bene e Bucci vincerà non di poco - ha aggiunto il ministro -. Lo dico col massimo rispetto per Orlando che fa il proprio mestiere, ma venire a spiegare ai liguri, che devono tornare indietro ai tempi di Burlando e che devono far finta che la loro terra non sia andata avanti, è difficile. Non invidio il candidato della sinistra".

"Che ci sia accordo con i francesi mi sembra saggio, anche sul tema infrastrutture: penso al Frejus, al Monte Bianco, alla Tav e ad altre grandi opere importanti per la Liguria, il Piemonte e per l'Italia intera. Spero che il nuovo governo francese sia più disponibile rispetto a quello che c'era prima". Rispondendo ai giornalisti il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto anche sull'incontro bilaterale di ieri, al confine franco italiano di Mentone, tra il premier francese Michel Barnier e i ministri dell'Interno dei due Paesi, per parlare anche di immigrazione. "I confini sono sacri - ha aggiunto -. Chiunque, domani, voglia andare in Nigeria, Arabia Saudita, Australia, Canada, Svizzera o in qualunque altro Paese al mondo, deve avere i documenti in regola. Non si capisce perché, secondo qualche giudice, possono arrivare in Italia cani e porci".