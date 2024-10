DiMartedì, Ranucci avverte: "Domenica a Report nuovo caso Boccia al ministero, ma al maschile"

23 ottobre 2024 a

"Parliamo anche del ministro Giuli". Sigfrido Ranucci, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, anticipa il focus della prossima puntata di Report, in onda domenica. E sarà un nuovo siluro sul governo e in particolare sul Ministero della Cultura, già travolto dalle dimissioni di Gennaro Sangiuliano a settembre.

In studio da Floris, Ranucci fa un po' il vago, parlando di "meccanismi" all'interno del Ministero e di nomine poco chiare. "Non fare come la Boccia", ironizza il conduttore. Poche ore prima, a Un giorno da pecora su Radio 1 Rai, Mr. Report era stato un po' più esplicito.

"A Gennaro Sangiuliano mando un saluto, è stato uno dei pochi a dimostrare dignità, è una persona che può ancora dare molto e secondo me non doveva dimettersi". Quando gli chiedono se a proposito della imminente inchiesta sul Ministero Giuli possa stare tranquillo, Ranucci manda un messaggio piuttosto sibillino: "Gli consiglierei di seguire Inter-Juventus, visto che è un appassionato di calcio...".