Pier Luigi Bersani in imbarazzo per la domanda su Renzi: occhio alla faccia

23 ottobre 2024 a

Prove - di nuovo - di campo largo nel centrosinistra. Ospiti a DiMartedì nella puntata del 22 ottobre, Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani. Per l'ex governatore dell'Emilia Romagna "ci vuole che Verdi e Sinistra, 5 Stelle e Pd si alzino un mattino e dicano 'noi abbiamo un patto politico per l'alternativa attorno a questi quattro valori, queste idee essenziali". Noi sappiamo di non bastare, ci mettiamo in movimento nel Paese. Se costruiamo un programma, in quel percorso arriviamo più larghi. Non dobbiamo andare a prendere su, tanto per dirne una chiara, non Italia Viva".

Da qui la battuta del leader del Movimento 5 Stelle "Ce l'hai sempre con Renzi". E proprio Matteo Renzi è il nome che mette i bastoni tra le ruote al cosiddetto campo largo. Ecco allora che il conduttore di La7 getta benzina sul fuoco. Giovanni Floris sottolinea infatti come ci siano persone che votino il leader di Italia Viva. Lo stesso leader al quale negli ultimi tempi si è avvicinata Elly Schlein, scatenando la reazione dei grillini.

