Pd, "vino, pane e salame se vi tesserate": come sono ridotti i compagni

25 ottobre 2024 a

a

a

Al Nazareno le provano proprio tutte per attirare nuovi tesserati tra le proprie fila. Provano anceh e convincere con pane, vino e salame. "L'appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle 18:30 - si legge nella locandina della sezione dem di Cesano Boscone, nel milanese -. Vi aspettiamo, presso la sede del Circolo P. Calamandrei di Cesano Boscone: brinderemo insieme con un bicchiere di vino, accompagnato da pane e salame". Esilarante.

"Sarà l’occasione per parlare dei problemi della cittadinanza, della politica nazionale ed estera, in modo tale da conoscere le vostre idee e confrontarci con esse, promuovendo la partecipazione democratica. Vi aspettiamo!", recita ancora la locandina della sede dem. "Oh, Pd. Non puoi stare cinque secondi senza renderti ridicolo?”, commenta un utente su Instagram citando un celebre meme tratto da un episodio dei Simpson. "Tentativi falliti di provare a esser di sinistra", il messaggio di un altro.

Ma non è la prima volta che il Partito democratico tenta di attirare gli elettori usando l'arma dell'enogastronomia. A Cremona, per esempio, si punta sull'aperitivo. In via Ippocastani, nella sede del Pd, si è svolta l’iniziativa “aperitivo di tesseramento” nella mattinata di sabato 19 ottobre.