Regionali Liguria, affluenza ancora in calo: alle 19 è al 30,7%. Ma c'è un'eccezione, ecco dove

Ancora bassa l'affluenza alle regionali in Liguria: alle 19, in base ai dati di 1.690 sezioni su 1.785, i votanti sono stati il 30,72%. Nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,06%. Già i dati delle 12, in realtà, mostravano un sostanzioso calo rispetto a due anni fa: alle 12 aveva votato il 13,18% degli aventi diritto rispetto al 14,09% del 2020. Il dato è in controtendenza solo a Genova, dove invece l'affluenza cresce di quasi due punti; e a La Spezia.

La Liguria è chiamata a votare per il rinnovo del Consiglio regionale: i candidati sono Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra. Le urne sono aperte oggi, domenica 27 ottobre, fino alle 23 e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15. I due aspiranti governatori sono andati ai seggi questa mattina: Bucci alle 8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano; Orlando alle 10.30 nel seggio allestito nella scuola Adriana Revere in via Monteverdi a La Spezia. La bassa affluenza, comunque, potrebbe essere causata dal maltempo che oggi non ha lasciato un attimo di tregua alla Regione. Per questo è possibile che l'astensione avrà degli effetti negativi su entrambe le coalizioni.