Stefania Craxi, il ricordo: "Quando papà Bettino conquistò Reagan in spagnolo"

28 ottobre 2024 a

Per gentile concessione dell’autrice e dell’editore Piemme, pubblichiamo in anteprima uno stralcio del libro (in libreria da domani) di Stefania Craxi, «All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti», (Piemme, pag. 192, 18,90 euro). Un libro, spiega l’autrice, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che «nasce da un moto dell’animo. Racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario, e, vagando tra i ricordi, narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata a una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto».

A un certo momento, mio padre deve essersi accorto che, da presidente del Consiglio, il tempo che poteva dedicare ai suoi figli era davvero poco. Cominciò a invitarci nei suoi viaggi all’estero. Probabilmente sottovalutando il fatto che la ragione sottesa (e non espressa, al solito) veniva da me presa molto sul serio. (...)

