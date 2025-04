I dazi non li ha inventati Trump: in principio fu Reagan

Può piacere o no, ma Donald Trump è riuscito nell’inimmaginabile: far celebrare al più grande regime comunista ancora in attività il più grande anticomunista della storia. Detto questo, sarebbe sbagliato liquidare la vicenda del video di Ronald Reagan contro i dazi postato dall’ambasciata cinese negli Usa come un semplice sabotaggio. Per carità, l’ottima lezione sui benefici della libera circolazione delle merci dell’ex presidente americano ha campeggiato trionfante sui siti dei giornali progressisti ed è rimbalzata senza sosta sui profili social dell’esercito radical chic non certo per una folgorazione collettiva sulla via di Damasco. Il tentativo di sgambettare Trump sul suo stesso terreno, accusandolo di aver tradito una figura mitologica del conservatorismo americano e mondiale, è evidente. Ma nella trappola è finita anche una buona dose di liberali e liberisti genuini. E forse, allora, è bene fare un po’ di chiarezza.

Mettiamo per un attimo da parte l’ossessione antitrumpiana e proviamo a ragionare sul video di Reagan così come su quello dell’altro nume tutelare del pensiero liberale Milton Friedman, chiamato in causa da Elon Musk per la sua famosa lezione della matita “gobalista”. Il primo è del 1987, il secondo del 1980. I benefici del libero mercato hanno una scadenza? Certo che no. Solo che il mondo va avanti per suo conto, fregandosene della mano invisibile di Adam Smith. E quello in cui si muove Donald Trump è un po’ diverso da quello con cui dovevano fare i conti l’ex presidente Usa e il Nobel dell’economia Friedman che lo consigliava.